Un boato poi l’inferno Terremoto di magnitudo 6.7 diramata allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito una regione già sottoposta a tensione, causando un forte boato e danni considerevoli. L'evento ha portato all'emissione di un'allerta tsunami, accentuando la preoccupazione tra la popolazione e le autorità, mentre si cercano di valutare l'entità dei danni e di mettere in sicurezza le zone più vulnerabili.

Un nuovo e potente terremoto ha scosso ila terra, riaccendendo timori e fragilità in una regione che da giorni vive in stato di allerta. La scossa, registrata alle 11:44 locali, ha colpito il nord dell'arcipelago con una violenza tale da far drizzare nuovamente l'attenzione di sismologi e autorità. Mentre l'Ingv diffondeva le prime informazioni veniva lanciata l'allerta tsunami, l'intero Paese tornava a fare i conti con una terra che non trova pace. Secondo gli esperti, il terremoto ha avuto origine nelle acque prospicienti la prefettura di Aomori, uno dei territori più esposti alla complessa dinamica geologica della faglia del Pacifico.

