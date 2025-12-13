Nascere a Forlì dà appuntamento al nuovo anno | 500 famiglie agli incontri del 2025

Si sono chiusi in questi giorni gli appuntamenti del ciclo di Nascere a Forlì 2025 nell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, con un totale circa 500 partecipanti, ed è già pronto il programma per il 2026. Durante gli appuntamenti bimestrali di Nascere a Forlì 2026 verranno trattati i servizi. Forlitoday.it

