A dieci anni dalla scomparsa Bologna rilegge Umberto Eco

Dieci anni dopo la morte di Umberto Eco, Bologna organizza una serie di eventi per ricordarlo. La città intende celebrare lo scrittore e filosofo con incontri pubblici e mostre, coinvolgendo insegnanti e studenti delle scuole locali. Un modo per mantenere vivo il suo lascito culturale e mantenere vivo il rapporto con la comunità.

A dieci anni dalla scomparsa, Bologna torna a far risuonare la voce di Umberto Eco tra la sua gente. Se nel mondo il professore verrà celebrato con una maratona streaming di 24 ore, voluta da Fondazione Bottega Finzioni con Fondazione Umberto Eco, la sua città d'elezione ha deciso di "incontrarlo" fisicamente nel cuore pulsante del centro: la Salaborsa. Mercoledì 18 febbraio, dalle 17 alle 19, la Piazza Coperta, l'unica in Italia a portare il nome di Umberto Eco, ospiterà "Eco in pillole. Letture aperte e spontanee", un evento organizzato dalla Fondazione Bottega Finzioni per restituire la vivacità e l'ironia di un pensiero che, dalle aule universitarie di via Zamboni, arrivava dritto ai tavoli delle osterie e nelle strade della città. In un mondo che ti vuole stupido, pensare è già una forma di disobbedienza. Perché mentre spinge verso l'idiozia, pensare resta l'ultima forma di resistenza. Umberto Eco