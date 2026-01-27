La nuova sede Spi Cgil a Capolona Subbiano

La nuova sede Spi Cgil a Capolona Subbiano sarà inaugurata il 31 gennaio. Questa apertura rappresenta un passo importante per il servizio e il supporto agli iscritti nella zona, rafforzando la presenza dell’organizzazione locale. L’evento segna un investimento nel territorio, offrendo uno spazio aggiornato e funzionale per le attività e le iniziative future.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Verrà inaugurata il 31 gennaio. Presentazione nella sala consiliare di Capolona. Nuova sede Spi Cgil a Subbiano-Capolona. Ospiterà non solo gli uffici del sindacato pensionati e della confederazione ma anche quelli di Inca e Caaf e le presenze delle federazioni di categoria della Cgil. "E' un nuovo investimento – ricorda Giancarlo Gambineri, segretario provinciale Spi – che si aggiunge a quello di Pieve Santo Stefano e ai molti interventi di ristrutturazione che abbiamo fatto nella provincia. La presenza capillare sul territorio, per dare risposte ai pensionati e ai lavoratori, è una nostra priorità".

