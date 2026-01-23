Pld primo congresso provinciale a Benevento | Pasquale Tarricone eletto segretario

Il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico (PLD) di Benevento si è svolto recentemente, segnando l’inizio ufficiale delle attività della formazione politica nel territorio. Durante l’assemblea, Pasquale Tarricone è stato eletto segretario locale. L’evento rappresenta un passo importante per il partito, che si ispira ai principi liberaldemocratici e si propone di contribuire al confronto politico nel Sannio sotto la guida del segretario nazionale Luigi Marattin.

Con la celebrazione del primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico (Pld) di Benevento prende il via nel Sannio l'attività della formazione politica che ha come segretario nazionale Luigi Marattin. L'assemblea degli iscritti, che ha fatto registrare anche la partecipazione di numerosi simpatizzanti, ha eletto, per acclamazione, alla segreteria provinciale del partito l'avv. Pasquale Tarricone. Nella direzione provinciale, oltre al neo segretario, entrano a far parte Clemente Luciano, Antonio Vigliotti, Speranza Lauri ed Andrea Manganiello. Il Partito Liberaldemocratico (Pld) è nato l'8 marzo 2025 dall'unione di quattro realtà riformiste — Orizzonti Liberali, Libdem, Nos e Liberal Forum — con l'ambizione di costruire una terza opzione tra i due poli tradizionali.

