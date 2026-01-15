Barberino Tavarnelle entra nella rete dei Comuni tartufigeni è terra di tartufo bianco

Barberino Tavarnelle ha aderito alla rete dei Comuni tartufigeni, confermando il suo ruolo come terra di tartufo bianco. Questa importante riconoscenza valorizza le tradizioni e le eccellenze locali, rafforzando il legame tra il territorio e le produzioni di qualità. Un passo che sottolinea l’impegno della comunità nel preservare e promuovere le proprie specialità enogastronomiche.

Barberino Tavarnelle conquista un nuovo riconoscimento che rafforza il legame tra territorio, tradizione e produzioni d'eccellenza. Il Comune è stato inserito per la prima volta nella rete dei comuni toscani tartufigeni, entrando ufficialmente nel sistema delle "Colline Sanminiatesi", l'area vocata alla produzione del pregiato tartufo bianco individuata dalla Regione Toscana. Il riconoscimento rientra nel quadro della Legge regionale n. 50 del 1995, che definisce le aree di raccolta del tartufo con l'obiettivo di tutelarne la produzione e garantire ai consumatori la tracciabilità e la provenienza del prodotto.

