Ufficiale! Christian Bale in Heat 2 | farà coppia con Leonardo DiCaprio nel sequel cult

Le riprese a Chicago del sequel di culto diretto da Michael Mann sono imminenti e una delle sue star ha confermato l'ingaggio. Christian Bale ha confermato ufficialmente le voci diffuse lo scorso novembre su una sua possibile partecipazione in Heat 2, preannunciato sequel del cult di Michael Mann, in un ruolo di primo piano. Nel corso di un'intervista per Jake's Takes, l'attore premio Oscar ha confermato che a breve si recherà a Chicago per l'inizio delle riprese di Heat 2 dove sarà affiancato da Leonardo DiCaprio. Al momento non si conosce l'identità dei personaggi che verranno affidati a Christian Bale o a DiCaprio, ma Michael Mann ha messo insieme un cast di primissimo piano di cui fanno parte anche Adam Driver e Stephen Graham. Per quanto riguarda le location, oltre a Chicago, il film dovrebbe essere girato anche a Los Angeles, Las Vegas e Singapore, con una puntata perfino nella giungla del Sud America.

