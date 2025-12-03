Leonardo DiCaprio conferma che non tornerà nel sequel di once upon a time in hollywood
Annuncio di Leonardo DiCaprio sulla partecipazione al sequel di “C’era una volta a Hollywood”. Un importante aggiornamento riguarda il coinvolgimento di Leonardo DiCaprio nel futuro della saga cinematografica ispirata al film di Quentin Tarantino. L’attore ha dichiarato ufficialmente la sua posizione in merito all’ipotetico sequel, con particolare attenzione al progetto intitolato “Le avventure di Cliff Booth”. Le dichiarazioni di DiCaprio sul sequel e il ritiro del suo personaggio. La posizione di Leonardo DiCaprio. Durante una recente intervista, DiCaprio ha chiarito di non aver intenzione di tornare nei panni di Rick Dalton nel nuovo film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
