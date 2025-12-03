Leonardo DiCaprio conferma che non tornerà nel sequel di once upon a time in hollywood

Jumptheshark.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annuncio di Leonardo DiCaprio sulla partecipazione al sequel di “C’era una volta a Hollywood”. Un importante aggiornamento riguarda il coinvolgimento di Leonardo DiCaprio nel futuro della saga cinematografica ispirata al film di Quentin Tarantino. L’attore ha dichiarato ufficialmente la sua posizione in merito all’ipotetico sequel, con particolare attenzione al progetto intitolato “Le avventure di Cliff Booth”. Le dichiarazioni di DiCaprio sul sequel e il ritiro del suo personaggio. La posizione di Leonardo DiCaprio. Durante una recente intervista, DiCaprio ha chiarito di non aver intenzione di tornare nei panni di Rick Dalton nel nuovo film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

leonardo dicaprio conferma che non torner224 nel sequel di once upon a time in hollywood

© Jumptheshark.it - Leonardo DiCaprio conferma che non tornerà nel sequel di once upon a time in hollywood

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Leonardo Dicaprio Conferma Torner224