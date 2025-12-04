Leonardo DiCaprio ha annunciato, all’interno di una cover story esclusiva dedicata al recente successo (almeno per la critica!) de Una battaglia dopo l’altra, la sua partecipazione al secondo capitolo di Heat, seguito dell’omonimo film cult di Michael Mann. Al tempo stesso però, ha spiegato che non sarà nello spinoff di C’era una volta a Hollywood. Michael Mann tornerà dietro la macchina da presa anche per il nuovo Heat, un ibrido prequel-sequel che, oltre a raccontare la giovinezza di William Hanna e Neil McCauley (i personaggi di Pacino e De Niro nel primo film) si concentrerà anche sul destino di Chris Shiherlis, il personaggio interpretato nel primo film da Val Kilmer, nei giorni successivi al climax del primo capitolo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - È ufficiale: DiCaprio sarà nel sequel di Heat (ma ci sono anche cattive notizie)