Palermo l' arcivescovo Lorefice insultato sui social per aver difeso i migranti I vescovi | Mai complici no a leggi disumane

L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha ricevuto insulti sui social dopo aver espresso solidarietà ai migranti colpiti dal ciclone Harry, che ha causato circa mille vittime in mare. La sua posizione ha scatenato reazioni dure online, con alcuni utenti che lo hanno criticato pesantemente. Lorefice aveva commentato la tragedia, sottolineando l’importanza di rispettare i diritti umani. La vicenda evidenzia come le opinioni pubbliche possano provocare reazioni forti sui social.

L'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, difende pubblicamente i migranti dopo la notizia dei possibili mille morti in mare a causa del ciclone Harry, e per questo viene attaccato sui social. Poco dopo arriva la solidarietà da esponenti dell'area progressista. L'episodio risale a qualche giorno fa, quando, in occasione di una preghiera per i morti in mare organizzata dalla ong Mediterranea Saving Humans, l'arcivescovo aveva detto: «Le martoriate acque del mare nostro sono ancora scosse e scandalizzate dall'ennesima strage consumatasi nel più assoluto silenzio gridato da precise scelte politiche».