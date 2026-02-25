Ucraina | Zelensky ' trilatelare con Usa e Russia probabile fra 10 giorni'

Il ministro ucraino ha annunciato che un possibile incontro tra Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbe avvenire tra una settimana e dieci giorni, a causa delle tensioni crescenti nel fronte orientale. Le parti stanno preparando i dettagli di un incontro che potrebbe aprire una strada diplomatica, ma ancora non ci sono date ufficiali. La notizia arriva mentre la regione si prepara a nuove negoziazioni per cercare di fermare il conflitto.

Kiev, 25 feb. (Adnkronos) - Prossimi colloqui di pace trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbero svolgersi entro 10 giorni. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro della "Coalizione dei volenterosi" a Kiev, riporta il canale Telegram di Censor.net. "Abbiamo bisogno dell'Europa nei negoziati - ha aggiunto Zelensky - Stiamo facendo tutto il possibile per coinvolgere gli europei in questo processo. Contiamo sulla vostra leadership durante tutto il processo negoziale. Avremo un formato trilaterale (Stati Uniti, Ucraina, Russia), penso entro questa settimana, forse entro 10 giorni".

