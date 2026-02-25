Ucraina Zelensky | Trilaterale con Usa e Russia probabile fra 10 giorni

Il presidente ucraino annuncia che un incontro tra Stati Uniti, Russia e Ucraina potrebbe tenersi tra dieci giorni, a causa delle tensioni crescenti nella regione. La proposta mira a trovare un accordo per ridurre le ostilità, dopo mesi di scontri e tentativi di mediazione falliti. La possibilità di un nuovo dialogo mette in evidenza la volontà di avvicinare le posizioni, anche se i dettagli sulla partecipazione sono ancora da definire.

Ucraina: Zelensky, 'trilatelare con Usa e Russia probabile fra 10 giorni'Il ministro ucraino ha annunciato che un possibile incontro tra Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbe avvenire tra una settimana e dieci giorni, a causa delle tensioni crescenti nel fronte orientale.

Zelensky: Raggiunto accordo con Trump. Domani primo trilaterale Ucraina-Russia-UsaDomani e dopodomani si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina.

Guerra Ucraina, Zelensky: Cessate il fuoco possibile ma nessuna cessione territoriale

Ucraina, Zelensky: «Un compromesso con la Russia esiste già, Putin non è in prigione». Martedì il trilaterale a Ginevra
La delegazione ucraina va a Ginevra per i colloqui di martedì con Usa e Russia. Gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, dovrebbero partecipare dopo aver preso parte ai colloqui con l'Iran

Domani von der Leyen e Costa a Kiev, trilaterale con Zelensky
Domani i vertici Ue, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, saranno a Kiev in occasione del quarto anniversario della guerra in Ucraina. Durante la visita, parteciperanno alla cerimonia commemorativa

