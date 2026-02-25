Ucraina Tajani | Draghi commissario? Vedremo

“L’Ue deve parlare con una sola voce; è fondamentale perché senza Europa non si può nemmeno concludere la guerra, perché noi abbiamo imposto delle sanzioni. Nel documento del G7 di ieri si è sottolineato il ruolo dell’Europa, quindi si va in questa direzione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione di Forza Italia alla Camera. “Mario Draghi commissario? Vedremo”, ha poi concluso. Sanremo 2026, J-Ax: "Politica? Comandano Usa e finanza, destra e sinistra immobili" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

