Mario Draghi potrebbe essere inviato speciale in Ucraina | la proposta avanza
Mario Draghi potrebbe assumere il ruolo di inviato speciale in Ucraina, una proposta che sta emergendo nel contesto delle relazioni internazionali. La sua figura, nota per la stabilità e l’esperienza, viene valutata come possibile interlocutore o mediatore in un momento di crescente complessità nella regione. La notizia solleva interrogativi sulle future strategie diplomatiche e sui possibili sviluppi della crisi ucraina.
C’è un nome che torna prepotente nei corridoi della politica europea. Un nome che abbiamo sentito per mesi, tra pandemia, crisi economiche e governi che traballavano. Ora, quel nome è di nuovo sul tavolo, ma questa volta lo scenario è ancora più delicato e parla di guerra, diplomazia e futuro dell’Europa. Nelle ultime ore, dalle stanze del governo italiano è filtrata una proposta che sta già facendo discutere metà continente. Non si tratta di un semplice incarico tecnico, ma di un possibile nuovo ruolo che metterebbe al centro uno dei volti più conosciuti della nostra politica recente, chiamato a muoversi in uno dei teatri più esplosivi del mondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Il governo: «L’inviato speciale Ue in Ucraina? Può essere Mario Draghi»
Leggi anche: Fazzolari: "Draghi è la figura adatta per fare l'inviato sepciale Ue in Ucraina. Fosse per noi sì"
Fazzolari: Draghi è la figura adatta per fare l'inviato speciale Ue in Ucraina. Fosse per noi sì; C’è ancora domani, per l’Europa? (di A. Calabrò); Un’Europa più competitiva grazie (anche) a ricerca e innovazione; L'editoriale/ La sfida di un’Europa adulta.
Ucraina, Fazzolari: Mario Draghi può essere l'inviato speciale Ue - L'ex premier già presidente di Bce e Governatore di Bankitalia Mario Draghi può essere l'inviato speciale della Ue ... notizie.tiscali.it
SCENARIO/ Quell’eterna candidatura Draghi nata nel 2021 al Quirinale - In questi giorni torna a circolare il nome di Mario Draghi per un nuovo incarico: questa volta alla guida della Commissione europea ... ilsussidiario.net
Draghi: “Ue marginale da Gaza a Kiev. Evaporata l'illusione di un'Europa che conta” - L’europeista Mario Draghi, l’uomo del “whatever it takes”, l’estensore del rapporto economico che potrebbe, se adottato, cambiare il volto del Continente, ... repubblica.it
Da Mario Draghi a Fausto Bertinotti, da Giorgia Meloni a Maurizio Landini, erano molte le alte cariche dello Stato (e non solo) presenti al Colle - facebook.com facebook
“Vi invito a riflettere su come possiate contribuire a rendere il vostro Paese e il vostro Continente un luogo dove l’innovazione possa prosperare di nuovo”: la registrazione dell'intervento di Mario Draghi in occasione dell’inaugurazione del 163° anno accademi x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.