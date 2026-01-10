Il governo | L’inviato speciale Ue in Ucraina? Può essere Mario Draghi
Il governo italiano valuta la possibilità di proporre Mario Draghi come inviato speciale dell’Unione Europea in Ucraina. Secondo il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, la candidatura potrebbe essere accolta favorevolmente, sottolineando l’interesse di Roma a contribuire agli sforzi diplomatici nella regione. La proposta riflette l’importanza di un ruolo di mediazione europeo nel contesto del conflitto ucraino.
Secondo il governo Mario Draghi è candidato a diventare l’inviato speciale Ue in Ucraina. Lo dice al Foglio oggi il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari: «Sì, se fosse per noi sì» è la risposta. Dell’indicazione di un uomo dell’Unione in Ucraina aveva parlato anche la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno. L’Italia, è il ragionamento, ha la figura migliore che è apprezzata anche da Francia e Germania. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
