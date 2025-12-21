Mosca | Non è in preparazione nessun incontro trilaterale con Usa e Kiev | Putin innamorato ma di chi? Gli amori dello zar
Le notizie di domenica 21 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Lo ha dichiarato l’inviato di Mosca alla stampa. Aggiungendo che i colloqui sull'Ucraina a Miami proseguiranno anche oggi. Intanto nella regione di Sumy, l'esercito russo ha catturato un gruppo di soldati ucraini nella regione di Sumy. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Putin «innamorato», ma di chi? Dalla ginnasta Alina Kabaeva alla studentessa Alisa Kharcheva, donne (e scappatelle) dello zar
Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Pace ma non ad ogni costo”. Usa propongono trilaterale con Kiev e Mosca
Mosca: nessun mediatore ai negoziati di Istanbul. Gli Usa: mai la Nato a Est - L’inviato Usa Kellog ieri si è spinto fino a promettere a Mosca che gli Stati Uniti bloccheranno qualsiasi ... repubblica.it
Mosca tergiversa: "Pace? Dal Vaticano nessuna chiamata". E pure Trump frena - Il presidente russo continua nella sua palese operazione di prendere tempo, aggirare l'ipotesi di negoziati e continuare la guerra. ilgiornale.it
Russia, il Ministro della Difesa Belousov afferma che ci sono prove della preparazione della NATO per uno scontro militare con la Russia I piani dell'Alleanza prevedono il raggiungimento della prontezza per tali azioni a cavallo degli 2030 A dirlo, il ministro ru - facebook.com facebook
