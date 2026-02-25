Ucraina Podolyak agli europei | Vietate la propaganda filorussa

Ucraina, tutte le notizie di mercoledì 25 febbraio Il giorno dopo l’omaggio alle vittime nel quarto anniversario dell’invasione russa Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente Zelensky in un’intervista a ‘La Repubblica’ avverte: Le restrizioni alla propaganda russa devono essere totali ed essere introdotti in tutta Europa. Inizio diretta: 250226 09:48 Fine diretta: 250226 23:00 09:45 250226 Podolyak a 'La Repubblica': "Se volete difendervi vietate la propaganda filorussa" Il ‘mondo russo’ è un mondo terribile dove domina la violenza, la persona priva di diritti può essere fatta a pezzi dallo Stato autoritario. Se a qualcuno piace può vivere in Russia, finché esisterà. La scelta dell’Ucraina è pro-europea, non ci sarà alcun ‘mondo russo’ in Ucraina. Le restrizioni alla propaganda russa devono essere totali, e non solo in Ucraina e non solo durante le nostre elezioni: i divieti sulla propaganda filorussa devono essere introdotti in tutta Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il capo della Chiesa di Kyiv: "In Vaticano non si sono accorti della propaganda filorussa"Il capo della Chiesa di Kyiv ha commentato le recenti tensioni in Europa orientale, sottolineando come in Vaticano non siano stati pienamente percepiti gli effetti della propaganda filorussa.

Ucraina, Podolyak: “Russia va costretta alla pace, anche l’Italia a rischio con questa guerra”Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, afferma che la Russia deve essere costretta a fare la pace, anche a costo di aumentare la pressione internazionale.