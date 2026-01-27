Il capo della Chiesa di Kyiv ha commentato le recenti tensioni in Europa orientale, sottolineando come in Vaticano non siano stati pienamente percepiti gli effetti della propaganda filorussa. Le sue parole evidenziano la complessità della situazione e la necessità di un’attenzione più approfondita sulle dinamiche in atto nella regione.

Anche domenica, al termine dell’Angelus, Leone XIV ha rivolto il suo sguardo a quanto accade in Europa orientale: “L’Ucraina – ha detto – è colpita da attacchi continui, che lasciano intere popolazioni esposte al freddo dell’inverno. Seguo con dolore quanto accade, sono vicino e prego per chi soffre. Il protrarsi delle ostilità, con conseguenze sempre più gravi sui civili, allarga la frattura tra i popoli e allontana una pace giusta e duratura. Invito tutti a intensificare ancora gli sforzi per porre fine a questa guerra”. Qualche giorno fa, ospite dell’agenzia statale Ukrinform, l’arcivescovo maggiore di Kyiv, Sviatoslav Shevchuk, ha detto che “la propaganda russa opera attivamente all’interno dell’ambiente della Santa Sede, rimanendo pericolosa, sofisticata e sistematica, mentre per lungo tempo il Vaticano non si è reso conto di essere parte di una guerra informativa”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il capo della Chiesa di Kyiv: "In Vaticano non si sono accorti della propaganda filorussa"

Approfondimenti su Kyiv Ukraine

Durante la rassegna stampa del mattino si affrontano temi come il ruolo dei docenti e la presenza di propaganda politica nelle scuole.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Kyiv Ukraine

Argomenti discussi: Santo del giorno 26 Gennaio 2026: Santi Timoteo e Tito, vescovi; Sua Beatitudine Sviatoslav ha inviato una lettera di condoglianze per la scomparsa di John L. Allen Jr.; La meraviglia dell’unità; Chiamati all’unità.

Il capo della Chiesa di Kyiv: In Vaticano non si sono accorti della propaganda filorussaL'arcivescovo maggiore di Kyiv sostiene però che la situazione stia migliorando: Più volte all’anno si tengono incontri con funzionari di medio livello, le persone che plasmano l’ambiente analitico. ilfoglio.it

Il capo della Chiesa anglicana è una donna: Sarah Mullally è la prima arcivescova di Canterbury in 500 anniParigi, 9 dic. (Adnkronos) - Un volo Air France partito da Parigi e diretto a Seul è stato costretto ad atterrare a Monaco di Baviera dopo che l'equipaggio ha rilevato odore di bruciato nella cabina ... ilfattoquotidiano.it

Approvato l’intervento di riparazione del danno locale della chiesa di Santa Maria Maddalena in Località “Capo di Rio” a #Cingoli - facebook.com facebook