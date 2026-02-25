Ucraina Podolyak agli europei | Vietate la propaganda filorussa – La diretta

Ucraina, tutte le notizie di mercoledì 25 febbraio Il giorno dopo l’omaggio alle vittime nel quarto anniversario dell’invasione russa Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente Zelensky in un’intervista a ‘La Repubblica’ avverte: Le restrizioni alla propaganda russa devono essere totali ed essere introdotti in tutta Europa. Inizio diretta: 250226 09:48 Fine diretta: 250226 23:00 10:51 250226 Russia, governatore: "Quattro morti in attacco Kiev su stabilimento Smolensk" Secondo il governatore russo Vasily Anokhin, quattro persone sono state uccise e altre 10 sono rimaste ferite in un attacco delle forze armate ucraine a uno stabilimento nella regione di Smolensk. A essere presa di mira è stata l’impresa PAO Dorogobuzh. Lo riporta l’agenzia Tass. A causa dell’attacco, le scuole sono passate alla didattica a distanza e le lezioni all’asilo sono state cancellate. 10:41 250226 Tajani: "Serve che Europa sia protagonista di stagione di pace" “Serve che l’Europa nel suo complesso sia protagonista, insieme, di una nuova stagione di pace”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Ucraina, Podolyak agli europei: “Vietate la propaganda filorussa”

Il capo della Chiesa di Kyiv: "In Vaticano non si sono accorti della propaganda filorussa"Il capo della Chiesa di Kyiv ha commentato le recenti tensioni in Europa orientale, sottolineando come in Vaticano non siano stati pienamente percepiti gli effetti della propaganda filorussa.