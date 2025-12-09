Ucraina Zelensky ha indebolito sistematicamente meccanismi anti-corruzione durante guerra per non far scoprire utilizzo soldi Usa e Ue
L’inchiesta del New York Times accusa Zelensky di aver indebolito per anni i meccanismi anticorruzione, limitando i poteri di supervisione sulle aziende statali anche in piena guerra Un'inchiesta americana ha accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di aver "indebolito sistematicamen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ucraina, 100 milioni di tangenti in Energoatom: perquisito Mindich, alleato di Zelensky
Trump insiste, Putin minaccia: Zelensky accerchiato sul piano Usa per l’Ucraina
Trump, l’Ue e Zelensky si allontanano dalla pace in Ucraina
#9dicembre, guarda l'ultima edizione del #TG2000 #Zelensky #PapaLeoneXIV #Ucraina #Gaza #Israele #manovra #corruzione #Calenzano - facebook.com Vai su Facebook
Guerra #Ucraina, #Zelensky ha incontrato il Papa. Più tardi vede Meloni Vai su X
Trump: «In Ucraina servono elezioni, non è più una democrazia. Zelensky usa la guerra per non andare al voto» - Nel corso dell’intervista a Politico Trump ha anche attaccato l’Europa, definendola come un gruppo di nazioni «in decadenza», guidate da leader «deboli», che «non sono riusciti a controllare i flussi ... Scrive unionesarda.it
Busta paga, arriva l’aumento per colf, badanti e baby sitter: quanto aumentano i salari e i costi per le ... lanotiziagiornale.it
Todde sull’orlo di una crisi, anche l’assessore contiano si dimette e attacca il campo largo: qui solo caccia ... secoloditalia.it
Nuovo schiaffo di Trump ai leader europei: «Deboli e confusi». E attacca Zelensky | Il leader di Kiev a ... corriere.it
Paupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro anteprima24.it
Mondovisioni internazionale.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com