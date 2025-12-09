Ucraina Zelensky ha indebolito sistematicamente meccanismi anti-corruzione durante guerra per non far scoprire utilizzo soldi Usa e Ue

L’inchiesta del New York Times accusa Zelensky di aver indebolito per anni i meccanismi anticorruzione, limitando i poteri di supervisione sulle aziende statali anche in piena guerra Un'inchiesta americana ha accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di aver "indebolito sistematicamen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Zelensky ha "indebolito sistematicamente" meccanismi anti-corruzione durante guerra per "non far scoprire utilizzo soldi Usa e Ue"

Ucraina, 100 milioni di tangenti in Energoatom: perquisito Mindich, alleato di Zelensky

Trump insiste, Putin minaccia: Zelensky accerchiato sul piano Usa per l’Ucraina

Trump, l’Ue e Zelensky si allontanano dalla pace in Ucraina

#9dicembre, guarda l'ultima edizione del #TG2000 #Zelensky #PapaLeoneXIV #Ucraina #Gaza #Israele #manovra #corruzione #Calenzano - facebook.com Vai su Facebook

Guerra #Ucraina, #Zelensky ha incontrato il Papa. Più tardi vede Meloni Vai su X

Trump: «In Ucraina servono elezioni, non è più una democrazia. Zelensky usa la guerra per non andare al voto» - Nel corso dell’intervista a Politico Trump ha anche attaccato l’Europa, definendola come un gruppo di nazioni «in decadenza», guidate da leader «deboli», che «non sono riusciti a controllare i flussi ... Scrive unionesarda.it