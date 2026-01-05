Vasyl Malyuk ha lasciato la guida dei Servizi di Sicurezza dell’Ucraina (Sbu). La sua decisione segna un passaggio importante nel rapporto tra le autorità ucraine e gli organi anti-corruzione, in un contesto di tensioni e sfide interne. Malyuk ha annunciato di rimanere nel sistema per condurre operazioni speciali di alto livello, mantenendo un ruolo attivo nella strategia di difesa del paese contro le minacce esterne.

Vasyl Malyuk non è più il capo dei Servizi di Sicurezza dell’Ucraina (Sbu). “Rimarrò all’interno del sistema Sbu per implementare operazioni speciali asimmetriche di livello mondiale che continueranno a causare il massimo danno al nemico”, ha dichiarato annunciando il passo indietro e aprendo una nuova fase nel difficile rapporto tra i vertici dello Stato e gli organi anti-corruzione. Militare e poi dirigente di esperienza, insignito l’8 maggio 2025 da Volodymyr Zelensky con il titolo di “ Eroe dell’Ucraina “, la più alta onorificenza del paese, Malyuk è stato la mente dell’operazione nella quale a giugno l’Sbu distrusse con i droni una quarantina di aerei militari in quattro aeroporti russi e sotto il suo coordinamento i servizi hanno compiuto tre poderosi attacchi contro il ponte di Crimea, infrastruttura strategica vitale per l’esercito russo e cara a Vladimir Putin per ragioni simboliche: con un camion carico di esplosivi nel 2022, con droni navali Sea Baby nel 2023 e con bombardamenti sottomarini nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, lascia il capo degli 007 Malyuk: “braccio armato” contro i russi (e contro gli organi anti-corruzione di Kiev)

