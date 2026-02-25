ucraina disertore accoltella militare in un centro di reclutamento

Un uomo ha accoltellato un militare del centro territoriale di reclutamento e supporto sociale (Ccc) a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk. Lo ha reso noto su Facebook il Ccc regionale, riferendo che il 24 febbraio un gruppo di allerta insieme alla polizia ha fermato un cittadino per controllare i documenti di registrazione militare e ha scoperto che il coscritto era un trasgressore della registrazione militare ed era ricercato. Secondo il Ccc, l’uomo ha iniziato a opporre resistenza e, “a seguito di azioni aggressive”, uno dei militari è stato ferito da un coltello. Il militare è stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono stabili; non si registrano altre vittime. Il Ccc regionale ha sottolineato che manifestazioni contro i rappresentanti delle Forze armate ucraine sono inaccettabili e che l’opposizione alle attività legittime dell’esercito costituisce una violazione della stabilità della difesa del Paese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Francia: al via reclutamento nuovo servizio militare nazionaleIl governo francese ha avviato una campagna di reclutamento per il nuovo servizio militare nazionale, invitando i giovani interessati a partecipare.

Leggi anche: Germania, no al piano di reclutamento militare: migliaia di studenti in piazza ad Amburgo