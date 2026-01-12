Francia | al via reclutamento nuovo servizio militare nazionale

Il governo francese ha avviato una campagna di reclutamento per il nuovo servizio militare nazionale, invitando i giovani interessati a partecipare. L'iniziativa mira a rafforzare le forze armate e promuovere il senso di responsabilità civica tra i cittadini. La selezione è rivolta a chi desidera contribuire alla sicurezza e alla difesa del paese attraverso questa opportunità di servizio.

Parigi, 12 gen. (Adnkronos) - Il governo francese ha lanciato una campagna per reclutare migliaia di giovani che desiderano partecipare al nuovo servizio militare nazionale. Avviato da Emmanuel Macron per "rispondere alle esigenze delle nostre forze armate", il programma di volontariato, rivolto a giovani dai 18 ai 25 anni, inizierà a settembre 2026 con 3.000 partecipanti che si impegneranno a trascorrere dieci mesi in Francia per uno stipendio mensile lordo di 800 euro, con vitto e alloggio gratuiti. L'obiettivo è raggiungere 10.000 volontari all'anno entro il 2030, e poi 42.500 entro il 2035.

