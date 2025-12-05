Germania no al piano di reclutamento militare | migliaia di studenti in piazza ad Amburgo

Ad Amburgo gli studenti sono scesi in piazza per protestare contro il piano del governo tedesco di attirare più reclute militari. La Germania sta cercando di rafforzare i ranghi delle sue forze armate di fronte alla crescente preoccupazione per la minaccia rappresentata dalla Russia. Il piano prevede anche controlli medici obbligatori per i giovani. Si ferma prima di reintrodurre la coscrizione obbligatoria, anche se lascia aperta la possibilità del servizio obbligatorio almeno per un numero limitato in caso di necessità. La camera bassa del Parlamento, il Bundestag, ha approvato il piano con 323 voti favorevoli, 272 contrari e un’astensione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

