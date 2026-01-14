Groenlandia botta e risposta von der Leyen-Trump

In occasione dell'incontro a Washington tra JD Vance e Lars Løkke Rasmussen, si è acceso il dibattito sulla Groenlandia, che sarà rappresentata dalla ministra Vivian Motzfeldt. La discussione tra le parti si inserisce in un contesto internazionale di crescente attenzione verso questa regione strategica, coinvolgendo figure di rilievo come von der Leyen e Trump. Un momento di confronto che evidenzia l'importanza geopolitica della Groenlandia nel quadro globale.

Nel giorno dell' incontro a Washington tra JD Vance e Lars Løkke Rasmussen, rispettivamente vice presidente USA e ministro degli Esteri danese, il dibattito sulla Groenlandia, che sarà rappresentata dalla ministra groenlandese Vivian Motzfeldt, si è acceso. I protagonisti del nuovo botta e risposta sono stati Donald Trump e Ursula von der Leyen. Il tycoon su Truth ha scritto che gli Stati Uniti avrebbero bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale. Ha spiegato che è «vitale per il Golden Dome», il sistema per la difesa missilistica che difende il territorio americano. E ha aggiunto: «La Nato dovrebbe farci da apripista per ottenerla.

