Questa notte a Kiev, i bombardamenti russi hanno portato via la vita a tre persone. Le esplosioni hanno svegliato la città, mentre i soccorsi lavorano ancora per evacuare i feriti e mettere in sicurezza le zone colpite. La tensione in Ucraina resta alta, con le autorità che non smettono di chiedere aiuto internazionale.

Kiev, 9 feb. (AdnkronosAfp) - Gli attacchi notturni della Russia contro l'Ucraina hanno causato la morte di almeno tre persone. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza e il sindaco e capo dell'amministrazione militare di Odessa Sergiy Lysak, aggiungendo che il bombardamento della città portuale meridionale ha causato la morte di un uomo di 35 anni e il ferimento altre due persone. Più a nord, nella regione di Kharkiv, i servizi di emergenza statali hanno dichiarato di aver recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni dopo un attacco con un drone. "Altre tre persone sono rimaste ferite", ha aggiunto il servizio in un post su Telegram. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Kiev, '3 morti in attacchi notturni russi'

Approfondimenti su Kiev Ucraina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

On Cam: Moscow Unleashes Deadly Drone Swarm On Kyiv; Putin's Military Rebuttal To Trump Sanctions

Ultime notizie su Kiev Ucraina

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28; Ucraina - Russia, le notizie di martedì 3 febbraio sul conflitto in Ucraina; Guerra Ucraina Russia, Rutte a Kiev: Fine guerra comporterà scelte difficili.

Attacchi russi nella notte: 3 morti e feriti dopo incursioni con droni e bombe CabAttacchi russi contro la città di Zaporizhzhia e l’omonima regione ucraina hanno causato stanotte almeno due morti e un ferito, rendono noto funzionari locali. Le vittime sono un uomo di 49 anni e una ... ilsole24ore.com

Guerra Ucraina, Kiev denuncia violazione della tregua per gelo: due morti in 85 raid di Mosca. Guasto tecnico e pesanti black-outLe esportazioni russe di difesa cresceranno significativamente nel 2026. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin alla riunione della Commissione per la cooperazione tecnico-militare, citato ... ilmattino.it

Tg2. . Ancora attacchi russi in #Ucraina, decine di migliaia le persone al freddo. #Kiev appoggia la richiesta di un cessate il fuoco olimpico dopo che il presidente #Mattarella e #PapaLeone hanno esortato a utilizzare i giochi per promuovere la #pace facebook

#Ucraina, Save Ukraine: è l'inverno più duro a Kiev ma restiamo uniti x.com