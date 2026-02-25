uccise sharon verzeni per noia attesa la sentenza per moussa sangare

Dovrebbe essere pronunciata in giornata la sentenza relativa all’omicidio di Sharon Verzeni, la barista di 33 anni uccisa a Terno d’Isola (Bergamo) la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024. Imputato davanti alla Corte d’Assise di Bergamo, presieduta da Patrizia Ingrascì (a latere il giudice Alberto Longobardi) è Moussa Sangare. Il pm Emanuele Marchisio ha chiesto l’ ergastolo per il 31enne di origini maliane, ritenendo sussistenti le aggravanti di premeditazione, futili motivi e minorata difesa della vittima. Mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Tiziana Bacicca del Foro di Milano, subentrata un mese fa al collega Giacomo Maj, durante la scorsa udienza aveva dichiarato che nel fascicolo c’erano alcuni elementi di prova a favore del suo assistito. Inizialmente Sangare aveva ammesso le proprie responsabilità, salvo poi ritrattare. La memoria difensiva. Stamattina, prima di entrare in aula, l’avvocato Bacicca ha depositato una memoria difensiva di 34 pagine, concludendo per l’assoluzione dell’imputato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Omicidio Sharon Verzeni, l’ultima udienza: tutti in aula, attesa la sentenza su Moussa Sangare

‘Uccisa per noia’: Sharon Verzeni massacrata mentre correva, il pm chiede l’ergastolo per Moussa SangareSharon Verzeni è stata brutalmente uccisa mentre correva, in un episodio che ha sconvolto Bergamo.

Temi più discussi: Omicidio Sharon Verzeni, l’avvocata di Moussa Sangare deposita una memoria: Rianalizzati tutti gli elementi di prova; Omicidio Sharon, la difesa di Sangare deposita una rianalisi degli elementi di prova; Omicidio Verzeni, la nuova difesa di Sangare: Il Dna sulla bicicletta frutto di una contaminazione e i tempi non tornano, va assolto; Omicidio Sharon, difesa Sangare deposita 'rianalisi' degli elementi di prova.

Omicidio Verzeni, attesa per oggi la sentenza su Moussa Sangare: Spezzò una vita per noiaÈ attesa per oggi la sentenza a carico di Moussa Sangare, a processo per la morte di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, in provinc ... milano.repubblica.it

Sharon Verzeni uccisa, sentenza in arrivo. Il legale della famiglia: «Sangare ha scelto di essere un assassino»La Corte d'assise di Bergamo si è riunita in camera di consiglio al termine del processo a Moussa Sangare, accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate ... ilmessaggero.it

LaPresse. . È arrivato presto in tribunale Moussa Sangare, l'uomo accusato del brutale omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. Inizia così un processo cruciale e m - facebook.com facebook