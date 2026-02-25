Omicidio Sharon Verzeni l’ultima udienza | tutti in aula attesa la sentenza su Moussa Sangare

Terno d'Isola (Bergamo), 25 febbraio 2026 – È cominciata con la replica del pm Emanuele Marchisio alla memoria dell'avvocata Tiziana Bacicca, nuovo difensore di Moussa Sangare, quella che potrebbe essere l'ultima udienza nel processo in corso al Tribunale di Bergamo per l'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d'Isola, la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024. Sharon Verzeni è stata uccisa la sera del 29 luglio mentre passeggiava in centro La barista di 33 anni ebbe la forza di chiedere perché all’assassino e telefonare al 112 I familiari in aula. Poi sarà la volta del legale della famiglia Verzeni, i cui componenti tra i quali anche il fidanzato Sergio Ruocco sono presenti in aula come a ogni udienza, a intervenire e quindi parlerà la difesa. Le repliche si prevedono, ha detto Marchisio, “articolate” e questo potrebbe allungare i tempi dell'udienza e la conseguente camera di consiglio per la sentenza, già slittata per il cambio di avvocato da parte dell’imputato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

SERGIO RUOCCO E SHARON VERZENI, L’AMORE SPEZZATO DALLA VIOLENZA «La mia compagna si chiamava Sharon Verzeni, aveva 33 anni, è stata accoltellata a morte mentre passeggiava con le cuffiette per le vie di Terno d’Isola (Bergamo). Sentire i - facebook.com facebook