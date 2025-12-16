Sharon Verzeni è stata brutalmente uccisa mentre correva, in un episodio che ha sconvolto Bergamo. La Procura ha chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, accusato di aver commesso il delitto “per capriccio” e senza motivo apparente, evidenziando come la vittima sia stata vittima di una violenza gratuita e insensata.

© Notizieaudaci.it - ‘Uccisa per noia’: Sharon Verzeni massacrata mentre correva, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare

Una vita spezzata “per capriccio”: la requisitoria choc della Procura di Bergamo. Una vita tolta senza motivo, se non la noia. È con queste parole durissime che il pubblico ministero di Bergamo, Emanuele Marchisio, ha definito l’ omicidio di Sharon Verzeni, la giovane donna uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio dello scorso anno a Terno d’Isola mentre stava facendo jogging. Un delitto che, secondo l’accusa, non nasce da un raptus né da una lite, ma da una scelta lucida, fredda, maturata “per provare il piacere di uccidere”. Per questo il pm ha chiesto la condanna all’ergastolo per Moussa Sangare, imputato per l’omicidio, con le aggravanti della premeditazione, della minorata difesa e dei futili motivi, definiti senza mezzi termini “giganteschi”. Notizieaudaci.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sharon Verzeni, sul coltello usato da Moussa Sangare per ucciderla nessuna traccia di sangue. Come è possibile e cosa succede ora - Sul coltello che Moussa Sangare ha usato per uccidere Sharon Verzeni non c'è alcuna traccia di sangue della 33enne accoltellata a Terno d'Isola lo scorso 30 luglio. leggo.it

Sharon Verzeni, parla il fidanzato Sergio Ruocco: «Sono morto con lei, vivo ancora a casa dei suoi genitori. Il suo assassino? Deve passare la vita in carcere» - Sergio Ruocco rompe il silenzio prima all'inizio del processo per l’omicidio della compagna Sharon Verzeni, accoltellata in strada a Terno d’Isola la notte dello scorso 30 luglio. ilgazzettino.it

Al termine di una requisitoria durata più di 3 ore, il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha chiesto la condanna all'ergastolo per Moussa Sangare, presunto killer di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte del 30 luglio 2024 a poche centinaia di metri - facebook.com facebook