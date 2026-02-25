tv ipad e pc con i fondi ue lo scandalo dei prof italiani

Il fatto che insegnanti e amministratori scolastici abbiano ottenuto dispositivi e servizi informatici tramite società legate a fondi europei nasce da un sistema di appalti truccati. Le aziende coinvolte fornivano hardware come TV, iPad e PC, spesso senza rispettare le procedure corrette. Molti di questi strumenti finivano nelle mani di amici e parenti, creando un flusso di risorse non trasparente. Le indagini stanno chiarendo come siano stati gestiti questi fondi pubblici.

Affidavano le forniture di beni e servizi a società informatiche che, in cambio dell'appalto, garantivano loro device e strumenti informatici per loro e per i loro amici e parenti. Per questo la Procura Europea (Eppo) ha chiesto l'arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e manager e dipendenti di società informatiche accusati a vario titolo di corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. L'inchiesta europea, coordinata dai pm Gery Ferrara e Amelia Luise e condotta dai Carabinieri, prende le mosse da un'altra inchiesta italiana che nel 2023 condusse all'arresto di Daniela Lo Verde, allora dirigente della scuola Falcone dello Zen di Palermo, fino ad allora considerata un'eroina dell'impegno antimafia, oltre che del suo vice e di una dipendente dell'azienda R-Store spa, Alessandra Conigliaro, conclusa con dei patteggiamenti per peculato e corruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Corruzione e fondi Ue, la Procura europea chiede l'arresto di 16 docenti e ricercatori italiani. "Con il tesoretto compravano pc e tv"La Procura europea ha richiesto l’arresto di 16 docenti e ricercatori italiani coinvolti in un’indagine sulla corruzione legata ai fondi europei.

Cresta su fondi Ue, chiesto arresto per 16 docenti e ricercatori italiani. «Comprati pc e tv per le famiglie»La Procura Europea ha richiesto l’arresto di 16 docenti universitari, ricercatori e insegnanti italiani coinvolti in un'indagine sulla gestione di fondi Ue.

