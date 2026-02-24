Corruzione e fondi Ue la Procura europea chiede l' arresto di 16 docenti e ricercatori italiani Con il tesoretto compravano pc e tv

La Procura europea ha richiesto l’arresto di 16 docenti e ricercatori italiani coinvolti in un’indagine sulla corruzione legata ai fondi europei. Secondo le accuse, alcuni insegnanti in Campania e Sicilia avrebbero usato i soldi pubblici per acquistare computer e televisori. Le indagini hanno scoperto irregolarità nelle spese e nelle pratiche di assegnazione dei finanziamenti. La questione riguarda l’utilizzo improprio di risorse destinate alla ricerca e all’istruzione.

La Procura Europea (Eppo) ha chiesto l'arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e di alcuni manager e dipendenti di società informatiche accusati a vario titolo di corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. L'inchiesta riguarda la Sicilia e la Campania. Secondo i pm di Eppo, Gery Ferrara e Amelia Luise, i docenti facevano sì che gli enti presso cui lavoravano affidassero le forniture di beni e servizi a determinate società informatiche ottenendo in cambio un «tesoretto» usato per comprare cellulari, smart tv e pc per uso personale o da regalare a familiari e conoscenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

