cresta su fondi ue chiesto arresto per 16 docenti e ricercatori italiani comprati pc e tv per le famiglie

La Procura Europea ha richiesto l’arresto di 16 docenti universitari, ricercatori e insegnanti italiani coinvolti in un'indagine sulla gestione di fondi Ue. Secondo le accuse, alcuni avrebbero acquistato computer e televisori per le loro famiglie con denaro destinato a progetti di ricerca. L’indagine si concentra sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e sui presunti abusi nelle spese. Le autorità stanno ora verificando le accuse contro i soggetti coinvolti.

La Procura Europea ha chiesto l'arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e di alcuni manager e dipendenti di società informatiche accusati a vario titolo di corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. L'inchiesta riguarda la Sicilia e la Campania. Secondo i pm di Eppo, Gery Ferrara e Amelia Luise, i docenti facevano sì che gli enti presso cui lavoravano affidassero le forniture di beni e servizi a determinate società Informatiche ottenendo in cambio un «tesoretto» usato per comprare cellulari, smart tv e pc per uso personale o da regalare a familiari e conoscenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

