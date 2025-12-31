Il cielo del 2026 | alla scoperta di eclissi e superluna con gli esperti dell' Unione Astrofili Italiani

Il cielo del 2026 offre diversi eventi astronomici di interesse, tra cui un'eclissi di Sole parziale visibile in Italia e una superluna natalizia. Gli esperti dell'Unione Astrofili Italiani forniscono approfondimenti su queste manifestazioni, che rappresentano occasioni per osservare e conoscere meglio i fenomeni celesti. Un anno ricco di appuntamenti per gli appassionati di astronomia e per chi desidera avvicinarsi allo studio del cielo.

Parziale in Italia, ma totale in Spagna. L'eclissi di Sole è l'evento celeste più atteso dell'anno, ma non il solo nel 2026, che porta anche una superluna a Natale. Tutti gli appuntamenti da segnare in calendario.

