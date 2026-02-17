Veneto nel 2025 il turismo segna un nuovo record Ma non a Venezia

Nel 2025, il turismo in Veneto supera le aspettative grazie all’aumento di visitatori nelle zone meno note, mentre Venezia registra una diminuzione di presenze. Secondo i dati ufficiali, le località di montagna e i borghi storici attirano più turisti rispetto all’isola più famosa, che fatica a riprendersi dopo gli ultimi anni. Un esempio concreto è il boom di arrivi a Cortina d’Ampezzo, che registra un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.

La città metropolitana è stabile (-0,3%) complice il calo del capoluogo: si contrae soprattutto, dopo anni, la terraferma. Bene le spiagge, crescita importante per Jesolo e Chioggia Con i dati pubblicati dall'ufficio statistico della regione Veneto, è finalmente possibile fare un bilancio del turismo sul territorio nel 2025. Che, ancora una volta, segna un record: oltre 22 milioni di arrivi (cioè persone pernottanti, +2,3%) e oltre 74 milioni di presenze (cioè pernottamenti, +0,9%) rispetto al 2024 diventando così il nuovo record storico per il turismo in Veneto. La città metropolitana di Venezia però è in controtendenza: -0,7% di presenze.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il 2025 si riconferma come l’anno dei record per il turismo italiano, consolidando la sua posizione strategica nell’economia nazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.