Fontana di Trevi arriva il biglietto d’ingresso | accesso regolato e contributo di 2 euro per i visitatori

Da febbraio 2026, chi vuole visitare la Fontana di Trevi dovrà comprare un biglietto d’ingresso. Il nuovo sistema prevede un accesso regolato e un contributo di 2 euro per tutti i visitatori non residenti. La decisione mira a gestire meglio il flusso di turisti e a mantenere il monumento in buone condizioni. Da allora, entrare nel perimetro interno della fontana richiederà un biglietto, rendendo più ordinata e controllata la visita a uno dei simboli più conosciuti di Roma.

Cambiano le modalità di visita della Fontana di Trevi, uno dei simboli più iconici di Roma. A partire dal 2 febbraio 2026 entrerà ufficialmente in vigore il biglietto di accesso al perimetro interno del monumento per turisti e non residenti, al costo di 2 euro. La misura, annunciata lo scorso dicembre, punta a migliorare la fruibilità del sito e a garantire una maggiore tutela del complesso monumentale. Il biglietto consentirà l'accesso in orari prestabiliti: il lunedì e il venerdì dalle 11.30 alle 22, mentre negli altri giorni della settimana l'ingresso sarà possibile dalle 9 alle 22, con ultimo accesso alle ore 21.

