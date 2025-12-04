Elicottero precipita in provincia di Sondrio | morto un passeggero salvi due operai e il pilota Maurizio Folini

Un elicottero è precipitato al suolo questa mattina, giovedì 4 dicembre, a Lanzada, in provincia di Sondrio. Secondo quanto si apprende nell'incidente sarebbe morto uno degli occupanti dell'elicottero: l'uomo - un operaio che era a bordo del velivolo - era stato portato all'ospedale di Sondrio.

