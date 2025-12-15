Tumore al seno metastatico svolta nelle cure | nuova terapia rallenta la progressione e migliora la sopravvivenza

Una recente innovazione nel trattamento del tumore al seno metastatico promette di rivoluzionare le prospettive delle pazienti. Grazie a una terapia di precisione, il rischio di progressione si riduce del 50%, con un notevole miglioramento della sopravvivenza. Questa svolta rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro questa forma di tumore.

Una nuova strategia terapeutica di precisione riduce del 50 per cento il rischio di progressione e migliora la sopravvivenza in alcune pazienti con tumore al seno metastatico. Lo studio internazionale, coordinato dal prof. Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia. Today.it

Tumore al seno metastatico: caratteristiche, epidemiologia, diagnosi

