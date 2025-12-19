Identificato un nuovo bersaglio terapeutico per il tumore del colon-retto | lo studio Unipd

Un team di ricercatori dell’Università di Padova ha scoperto un nuovo potenziale bersaglio terapeutico per il tumore del colon-retto. Guidati dalla professoressa Gaia Codolo, gli scienziati hanno fatto passi avanti promettenti nella ricerca, aprendo nuove possibilità per migliorare le terapie e le prospettive di sopravvivenza dei pazienti affetti da questa grave malattia.

Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, coordinato dalla professoressa Gaia Codolo, ha identificato un possibile nuovo bersaglio terapeutico per la cura del carcinoma del colon-retto. Si tratta del recettore immunitario CD300e, espresso da particolari. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

