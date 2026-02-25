Tumore colon-retto in Italia la terapia che raddoppia la sopravvivenza dei pazienti con metastasi

C’è una forma di tumore del colon-retto che corre più veloce delle altre. È quella con mutazione Braf, tra le più aggressive e difficili da trattare. Oggi, però, per circa 800 pazienti l’anno in Italia si apre uno scenario diverso: una nuova combinazione terapeutica entra in prima linea e promette di raddoppiare la sopravvivenza. Il nostro Paese è il primo in Europa a garantire l’accesso immediato a questo trattamento attraverso il Servizio sanitario nazionale. In occasione del Congresso del Gruppo Oncologico Italia Meridionale (Goim) che si è svolto a Bari, Medikea ha realizzato per Gazzetta Active un approfondimento con le interviste ai clinici.  La combinazione unisce due farmaci a bersaglio molecolare, encorafenib e cetuximab, alla chemioterapia tradizionale. La vera novità non è solo il trattamento in sé, ma il momento in cui viene utilizzato: non più “ultima spiaggia” dopo il fallimento delle terapie standard, ma prima scelta fin dall’inizio della malattia metastatica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

