Perché alcuni pazienti con tumore del colon-retto rispondono meglio alle immunoterapie | la ricerca all' Int di Milano
L’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano partecipa a un progetto europeo volto a comprendere le ragioni per cui alcuni pazienti con tumore del colon-retto mostrano risposte migliori alle immunoterapie. Lo studio mira a identificare fattori biologici e genetici che influenzano l’efficacia di queste terapie, contribuendo a personalizzare i trattamenti e migliorare gli esiti clinici.
L'Istituto nazionale dei tumori di Milano sarà uno degli ospedali dei partner di un progetto europeo che punto a comprendere perché alcuni pazienti con tumore del colon-retto rispondono in modo eccezionale alle nuove immunoterapie. Uno studio che servirà per poter trasformare questa conoscenza in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
