Perché alcuni pazienti con tumore del colon-retto rispondono meglio alle immunoterapie | la ricerca all' Int di Milano

L’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano partecipa a un progetto europeo volto a comprendere le ragioni per cui alcuni pazienti con tumore del colon-retto mostrano risposte migliori alle immunoterapie. Lo studio mira a identificare fattori biologici e genetici che influenzano l’efficacia di queste terapie, contribuendo a personalizzare i trattamenti e migliorare gli esiti clinici.

