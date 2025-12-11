Speed skating i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Hamar | due assenti tra gli azzurri
L’Italia parteciperà alla quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Hamar, in Norvegia, con 14 atleti, tra cui due assenti. L’evento, in programma dal 12 al 14 dicembre, rappresenta un momento chiave per valutare la qualificazione olimpica degli azzurri, che si confronteranno sulla pista dell’Olympic Hall durante questa tappa.
Si tireranno le somme per quanto concerne la qualificazione olimpica nello speed skating al termine della quarta tappa di Coppa del Mondo, in programma da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, all'Olympic Hall di Hamar, in Norvegia: l'Italia sarà al via delle gare con 14 atleti. Confermata la selezione in pista ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, nella tappa precedente: tra le donne saranno al via Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica), Laura Lorenzato (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Linda Rossi (Fiamme Azzurre), Emily Tormen (Fiamme Oro) e Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri). Tra gli uomini scenderanno in pista Francesco Betti (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Manuel Ghiotto (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello
