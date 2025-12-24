Si gettano le basi in vista di quel che sarà. Un progetto di cambiamento e di aggiornamento quello della Nazionale italiana di tuffi, nel percorso che porterà alle Olimpiadi Estive di Los Angeles 2028. Sotto la guida del Direttore tecnico, Oscar Bertone, la compagine tricolore pensa al domani, avendo ben chiaro il percorso da seguire. Un gruppo di atleti che, rispetto alla stagione scorsa, non vedrà la presenza di Matteo Santoro che ha raggiunto negli USA, alla University di Miami, Chiara Pellacani (Chiara, tra l’altro, laureatasi in Florida lo scorso 11 dicembre in psicologia), Sarah Jodoin di Maria che si allena in Canada e di Elena Bertocchi che ha deciso di ritirarsi dopo i Mondiali di Singapore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tuffi, i convocati dell’Italia in collegiale a Roma dopo le feste di Natale: via al nuovo corso, Pellacani e Santoro negli USA

Leggi anche: Sci alpino, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Beaver Creek: 15 azzurri negli USA

Leggi anche: Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le amichevoli contro gli USA: Pavan la novità negli States

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tuffi, i convocati dell’Italia in collegiale a Roma dopo le feste di Natale: via al nuovo corso, Pellacani e Santoro negli USA - Un progetto di cambiamento e di aggiornamento quello della Nazionale italiana di tuffi, nel percorso che ... oasport.it