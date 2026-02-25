TrumpTrump show al Congresso | Età dell’oro minacce all’Iran e stoccate ai dem nel discorso più lungo di sempre

Donald Trump ha fatto il suo ingresso nell’aula del Congresso con un atteggiamento sicuro e ha affrontato temi come il rafforzamento militare e le tensioni con l’Iran, suscitando reazioni contrastanti tra i presenti. Il suo discorso, il più lungo mai pronunciato, includeva critiche ai democratici e promesse di rinnovamento, mentre alcuni deputati hanno reagito con fischi e silenzi. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tutti i presenti in aula.

Donald Trump è entrato nell'aula del Congresso con il fare spavaldo di una rockstar, ricevendo applausi ma anche qualche fischio, prima di pronunciare l'atteso discorso sullo Stato dell'Unione che, com'è facilmente intuibile, più che unire gli Usa sembra destinato a dividerli ulteriormente. "Our country is back", così ha avuto inizio il suo intervento in cui il tycoon ha sostenuto che l'America è tornata, "più grande, più forte e più ricca che mai". "Stasera, dopo appena un anno, posso dire con dignità e orgoglio che ci siamo trasformati e non torneremo dove eravamo prima. Abbiamo avuto una svolta epocale".