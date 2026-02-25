Trump elogia l' età dell’oro nel discorso sullo stato dell’Unione

Durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, il presidente americano ha lodato l’“età dell’oro dell’America” per aver portato crescita economica e occupazione. La causa di questa valutazione positiva risiede nei recenti dati sul mercato del lavoro e sui salari. Ha anche citato miglioramenti nelle infrastrutture e nelle politiche fiscali come fattori chiave. L’intervento ha suscitato numerosi commenti tra gli osservatori politici e gli analisti. La discussione prosegue su come mantenere questa tendenza positiva.

Il presidente americano Donald Trump elogia l'”età dell’oro dell’America” nel discorso sullo stato dell’Unione. Il discorso arriva mentre il tasso di approvazione di Trump è in calo. Il presidente americano Donald Trump si è vantato nel suo discorso sullo stato dell’Unione di aver inaugurato “l’età dell’oro dell’America”. Mentre è in calo il tasso di approvazione e i repubblicani sono preoccupati di perdere la maggioranza al Congresso alle elezioni di midterm, Trump ha dedicato la sua prima ora del discorso all’economia. Il presidente ha affermato di aver rallentato l’inflazione, portato il mercato azionario a livelli record, firmato ampi tagli fiscali e abbassato i prezzi dei farmaci. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Trump, discorso sullo Stato dell’Unione: “America è tornata, questa è età dell’oro”Donald Trump ha pronunciato il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione del secondo mandato, affermando che l’America è tornata più forte e prospera.

Donald Trump e il discorso fluviale sullo Stato dell’Unione: “Siamo all’età dell’oro” (ma i consensi calano)Donald Trump ha pronunciato un discorso sullo Stato dell’Unione di quasi due ore, superando il record di Bill Clinton, e ha dichiarato che l’America vive “l’età dell’oro”.

Trump Supporters Gone Wild

Temi più discussi: Il discorso di Trump sullo Stato dell'Unione, in diretta | Dazi, decisione infelice. L'Iran ha già missili in grado di colpire l'Europa e presto potrà raggiungere gli Stati Uniti; Trump elogia l'età dell’oro nel discorso sullo stato dell’Unione; Trump elogia un’economia da ‘età d’oro’ nel discorso record sullo Stato dell’Unione; Board of Peace al via, Trump: Pace facile da dire ma difficile da fare. E avverte l’Iran: Accordo o cose brutte.

Trump decanta l’età dell’oro degli Usa, i momenti salienti del discorso al Congresso più lungo della storiaIl discorso di Donald Trump sullo Stato dell'Unione al Congresso è il più lungo della storia, nonché tra i più ottimisti ... virgilio.it

Trump show allo Stato dell'Unione: È la nostra età dell'oro e non torneremo indietroIl presidente Usa: Mai così forti, l'inflazione sta crollando, nessun migrante illegale entrato negli ultimi 9 mesi. Dall'aula anche qualche fischio ... tgcom24.mediaset.it

Nel corso di un evento ufficiale alla Casa Bianca per il Black History Month, il presidente #DonaldTrump ha sorpreso i presenti con parole di grande apprezzamento nei confronti della rapper Nicki Minaj. Il leader statunitense ha elogiato pubblicamente l’artista - facebook.com facebook

#Trump elogia il carbone: abbiamo messo fine alla "truffa green" x.com