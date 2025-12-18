Trump discorso alla nazione | America è tornata più forte che mai

Donald Trump torna a parlare alla nazione, affermando che l’America è tornata più forte che mai. In occasione del suo primo anno alla Casa Bianca, il presidente ha evidenziato segnali di ripresa economica, criticato l’amministrazione Biden e annunciato un bonus per i militari, sostenendo che sia stato finanziato dai proventi dei dazi. Un discorso carico di orgoglio e di rinnovata fiducia nel futuro degli Stati Uniti.

Roma, 18 dic. (askanews) – “L’America è tornata, più forte che mai”. Con questa rivendicazione il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è rivolto alla nazione per celebrare il suo primo anno alla Casa Bianca, attaccando duramente l’amministrazione Biden, rivendicando segnali di ripresa economica e annunciando un bonus per i militari finanziato, secondo lui, dai proventi dei dazi. “Undici mesi fa ho ereditato un disastro e lo sto sistemando”, ha detto Trump nel suo discorso di una ventina di minuti dalla Diplomatic Reception Room della Casa Bianca. “Dopo solo un anno, abbiamo ottenuto più di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Usa, il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata”

Leggi anche: Trump, discorso alla nazione. L'attacco a Biden: «Ereditato un disastro, ma l'America è tornata. Ho risolto 8 guerre»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata”; Trump alla nazione: Ho ereditato un disastro e l'ho aggiustato; Trump annuncia boom economico e bonus natalizio per militari nel primo anno di presidenza; Trump alla Nazione, tra rancore e rivendicazioni: “L’America è tornata”.

Trump e il discorso alla Nazione: “Ho ereditato un disastro da Biden, ora i prezzi stanno scendendo e i salari aumentando. America is back” - “Undici mesi fa ho ereditato un disastro, ma sto sistemando le cose”, ha dichiarato Donald Trump nel corso del suo discorso alla nazione, puntando il dito contro il predecessore Joe Biden. blitzquotidiano.it