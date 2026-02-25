Trump enfatizza l’economia e l’Iran nel discorso sullo Stato dell’Unione

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una lunga difesa dei risultati economici. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dedicato la prima parte del suo discorso sullo Stato dell’Unione, durato oltre un’ora e quaranta minuti, alla difesa delle sue politiche economiche, in particolare dei dazi e dei tagli fiscali introdotti dall’amministrazione. Il discorso, il più lungo nella storia recente di questo evento istituzionale, è stato pronunciato davanti a una sessione congiunta del Congresso americano, riunita in plenaria. Trump ha rivendicato i risultati ottenuti in economia, affermando che gli Stati Uniti sarebbero “tornati forti e non torneranno indietro” grazie alla sua agenda “America First”. Ha anche criticato la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, definendola “infelice” dopo che i giudici hanno annullato alcune delle sue tariffe, e annunciando l’intenzione di proseguire con strumenti tariffari alternativi che non richiederebbero l’approvazione del Congresso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Trump show al Congresso per il discorso sullo Stato dell’Unione: “Età dell’oro”, minacce all’Iran e stoccate ai dem nel discorso più lungo di sempreDonald Trump ha attirato l’attenzione entrando nel Congresso con un atteggiamento sicuro, mentre alcuni presenti lo hanno applaudito e altri fischiato.

Leggi anche: Donald Trump si autocelebra nel discorso sullo stato dell’unione

Argomenti discussi: Europa al bivio: le parole di Draghi e la sfida tra Mercato unico e potenza mondiale; Ginevra: vertici paralleli sulla guerra ucraina e sull’Iran.

Il discorso di Trump e l'effetto «disconnect»: così ha perso la sintonia con gli americani su immigrati ed economiaNel discorso sullo Stato dell'Unione è mancato uno stile aperto nei confronti dell'opposizione. Efficace e sintetica la risposta della governatrice della Virginia ... corriere.it

Trump all’America: viviamo «una rinascita mai vista», l’economia «ruggisce» e i nemici «hanno paura»Il Presidente ha parlato per due ore, un record, nella notte al Paese e al Congresso a camere riunite, tra sondaggi in calo e divisioni sulle condizioni economiche, i dazi, gli interventi militari e l ... ilsole24ore.com

Nicola - Dopo la scelta di Trump anche la destra italiana propone di uscire dall’OMS. Dopo che il mondo unito ha lottato contro la pandemia, salvando vite umane, la destra si genuflette al trumpismo mettendo a rischio la salute delle cittadine e dei cittadini - facebook.com facebook