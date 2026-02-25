Trump enfatizza l’economia e l’Iran nel discorso sullo Stato dell’Unione

Da dayitalianews.com 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
trump enfatizza l8217economia e l8217iran nel discorso sullo stato dell8217unione
© Dayitalianews.com - Trump enfatizza l’economia e l’Iran nel discorso sullo Stato dell’Unione

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una lunga difesa dei risultati economici. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dedicato la prima parte del suo discorso sullo Stato dell’Unione, durato oltre un’ora e quaranta minuti, alla difesa delle sue politiche economiche, in particolare dei dazi e dei tagli fiscali introdotti dall’amministrazione. Il discorso, il più lungo nella storia recente di questo evento istituzionale, è stato pronunciato davanti a una sessione congiunta del Congresso americano, riunita in plenaria. Trump ha rivendicato i risultati ottenuti in economia, affermando che gli Stati Uniti sarebbero “tornati forti e non torneranno indietro” grazie alla sua agenda “America First”. Ha anche criticato la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, definendola “infelice” dopo che i giudici hanno annullato alcune delle sue tariffe, e annunciando l’intenzione di proseguire con strumenti tariffari alternativi che non richiederebbero l’approvazione del Congresso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Trump show al Congresso per il discorso sullo Stato dell’Unione: “Età dell’oro”, minacce all’Iran e stoccate ai dem nel discorso più lungo di sempreDonald Trump ha attirato l’attenzione entrando nel Congresso con un atteggiamento sicuro, mentre alcuni presenti lo hanno applaudito e altri fischiato.

Leggi anche: Donald Trump si autocelebra nel discorso sullo stato dell’unione

Argomenti discussi: Europa al bivio: le parole di Draghi e la sfida tra Mercato unico e potenza mondiale; Ginevra: vertici paralleli sulla guerra ucraina e sull’Iran.

trump enfatizza l economiaIl discorso di Trump e l'effetto «disconnect»: così ha perso la sintonia con gli americani su immigrati ed economiaNel discorso sullo Stato dell'Unione è mancato uno stile aperto nei confronti dell'opposizione. Efficace e sintetica la risposta della governatrice della Virginia ... corriere.it

Trump all’America: viviamo «una rinascita mai vista», l’economia «ruggisce» e i nemici «hanno paura»Il Presidente ha parlato per due ore, un record, nella notte al Paese e al Congresso a camere riunite, tra sondaggi in calo e divisioni sulle condizioni economiche, i dazi, gli interventi militari e l ... ilsole24ore.com