Donald Trump si autocelebra nel discorso sullo stato dell’unione

“Questa è l’età dell’oro dell’America”, ha proclamato, riproponendo uno dei suoi slogan preferiti. “L’inflazione è in calo, i redditi stanno aumentando rapidamente, l’economia non è mai stata così forte”, ha assicurato tra gli applausi degli eletti repubblicani, che gridavano “Usa! Usa! Usa!”. Il leader della minoranza democratica al senato Chuck Schumer ha affermato che il presidente è “scollegato dalla realtà”. In un sondaggio YouGovMarketwatch pubblicato il 24 febbraio, quasi il 47 per cento degli intervistati ha dichiarato che il proprio potere d’acquisto si è ridotto dal gennaio 2025. I repubblicani osservano con preoccupazione la crescente impopolarità del loro leader mentre si avvicinano le elezioni di metà mandato, in cui potrebbero perdere la maggioranza in entrambi i rami del congresso. “Il nostro paese ha ritrovato la strada della vittoria”, ha però dichiarato Trump, prima di far entrare in aula i giocatori della squadra di hockey su ghiaccio maschile, appena incoronati campioni olimpici. 🔗 Leggi su Internazionale.it

