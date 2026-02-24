Usa Trump all' esame del Congresso con il discorso sullo stato dell' Unione Dazi Ucraina immigrazione i temi

Donald Trump affronta il Congresso per il suo discorso sullo stato dell’Unione, concentrandosi su questioni come dazi, aiuti all’Ucraina e immigrazione. La sua presenza si lega alle tensioni recenti tra governo e opposizione, che chiedono chiarimenti sulle scelte politiche fatte negli ultimi mesi. Trump si presenta davanti ai legislatori con un discorso deciso, mentre il pubblico attende risposte chiare e dettagliate sui temi più caldi. La sua parola sarà al centro di molte discussioni nelle prossime ore.

Non si può dire che negli ultimi 12 mesi gli Stati Uniti non abbiano svolto un ruolo da protagonista negli sconvolgimenti economici e politici che hanno riguardato tutto il mondo: ora il principale artefice di tale condotta è stato chiamato per parlare di fronte ai rappresentanti del popolo americano, che attende molte spiegazioni. Quando in Italia sarà già passata la mezzanotte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pronuncerà il discorso sullo stato dell'Unione. I temi da trattare non mancano di certo, a partire da una politica estera che tende ad aggredire, nei toni e nei fatti, il Medio Oriente, la Groenlandia l'Ucraina; sul fronte interno sono attese dichiarazioni sul tema dell'immigrazione, in particolare dopo i fatti di Minneapolis, ma anche su quello dell'economia, con il futuro dei dazi dopo la decisione della Corte Suprema che, pur essendo a maggioranza repubblicana, ha bocciato molte delle tariffe imposte dal presidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Trump, Casa Bianca: “Nello Stato dell’Unione dirà di essere pronto a uso della forza letale con l’Iran”Trump annuncia la possibilità di usare la forza contro l’Iran durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, per rispondere alle recenti tensioni nel Golfo.

Ucraina: piano con Usa e Unione EuropeaL'Ucraina ha messo a punto un piano assieme a Usa e Unione Europea per controllare un possibile cessate il fuoco con la Russia.

