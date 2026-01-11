Voce creata con l’intelligenza artificiale sventata la truffa | anziana salvata dai carabinieri

Una truffa basata sull’uso dell’intelligenza artificiale, che ha tentato di ingannare un’anziana a Sansepolcro, è stata sventata grazie alla prontezza delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno intercettato la telefonata e evitato che la vittima cadesse nel raggiro del falso carabiniere. L’intervento rapido ha permesso di proteggere una persona anziana e di contrastare efficacemente le truffe online.

Sansepolcro (Arezzo), 11 gennaio 2026 – Una rivisitazione della truffa del falso carabiniere con ricorso all'intelligenza artificiale, che però è andata a vuoto per il comportamento delle potenziali vittime con assieme la prontezza dei carabinieri. Una storia a cavallo fra parte toscana e parte umbra dell'Alta Valle del Tevere, che ha tuttavia il suo fulcro a Sansepolcro, dove nella zona a nord del centro urbano risiede una signora di 81 anni. La voce della figlia replicata con l'intelligenza artificiale. Con lei vive uno dei due figli, mentre la femmina abita adesso nel Tifernate. E proprio sul timbro di voce di quest'ultima i malviventi avevano fatto leva, applicando l'intelligenza artificiale così a regola d'arte che chiunque sarebbe potuto cadere nel tranello.

