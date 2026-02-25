Trovato un osso umano sul greto del fiume E’ una tibia ed era di una donna

Bologna, 25 febbraio 2026 – Un osso, con ogni probabilità umano, è stato trovato sul greto del fiume Idice a San Lazzaro. Secondo le prime indagini, si tratterebbe di un osso di arto inferiore, una tibia, che potrebbe essere appartenuto a una donna. Giovane trovato morto in casa a Bologna: giallo in zona universitaria Da chi è stato scoperto l’osso. La scoperta risale a domenica 22 febbraio: a fare la macabra scoperta sono stati alcuni volontari che si erano presi il compito di ripulire la sponde del fiume in vista della primavera. All’altezza della Borgatella, una piccola frazione situata a nord-est di San Lazzaro di Savena, hanno visto l’osso e si sono subito fermati per chiamare le forze dell’ordine. Addio ad Annalisa, la mamma morta nell’incidente. Il dolore del padre: “Era sempre allegra, viveva per i figli” Le indagini per capire a quanto tempo fa risale. L’osso è stato consegnato ai carabinieri che dopo aver proceduto al sequestro probatorio, hanno informato il pubblico ministero di turno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

